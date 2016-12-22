Трамп выразил надежду на встречу с Путиным в ходе азиатского турне

Американский президент Дональд Трамп рассказал об ожидании встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, сообщает Politico. Ранее Трамп отмечал важность возможных переговоров с российским лидером.

«Скорее всего, мы встретимся с Путиным, да. Нам нужна помощь Путина по Северной Корее, и мы будет встречаться с большим количеством разных лидеров», — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Токио.

Как сообщает Reuters, американский президент заявил, что «вскоре» Вашингтон примет решение о добавлении Северной Кореи в список государств-спонсоров терроризма. «Мы хотим, чтобы это было решено. Это большая проблема для нашей страны и всего мира», — сказал он.

Двусторонняя встреча двух президентов может состояться на саммите АТЭС во Вьетнаме, который пройдет с 6 по 11 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что главной темой для переговоров должна стать Сирия. «Это требует совместных усилий для вывода ее [Сирии] на новый качественный уровень в плане урегулирования», — говорил Песков.

3 ноября Трамп отметил важность возможной встречи с российским президентом в интервью телеканалу Fox News, в том числе он упомянул и надежду на российскую поддержку в урегулировании северокорейского конфликта. «Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей. Он может помочь нам в Сирии, и мы должны поговорить об Украине», — говорил Трамп.