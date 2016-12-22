Сын обладателя «Оскара» Дрейфуса обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Актер Гарри Дрейфус — сын обладателя «Оскара» Ричарда Дрейфуса — заявил о домогательствах со стороны актера и звезды сериала «Карточный домик» Кевина Спейси. Об этом Гарри Дрейфус рассказал BuzzFeed.

По словам Дрейфуса-младшего, Спейси якобы домогался его в 2008 году, когда молодой человек был «18-летним учеником старшей школы». Это произошло, когда Ричард Дрейфус и Кевин Спейси вместе работали над спектаклем.

«Мой отец не видел, и я не рассказывал ему об этом инциденте много лет. Вместо этого я провел следующие девять лет, рассказывая людям эту историю на вечеринках ради смеха», — сказал молодой человек. Он добавил, что ранее считал этот случай незначительным, но изменил свое мнение после сообщений о похожих историях.

Впервые Спейси был замешан в секс-скандале, когда актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. Последний заявил, что инцидент произошел в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Спейси вскоре ответил, что не помнит подобной встречи, и принес извинения за свое поведение. Тогда же актер признался в своей гомосексуальности.

Через некоторое время ряд обвинений продолжился, о домогательствах со стороны актера сообщили и члены съемочной группы «Карточного домика». В результате Компания Netflix сперва приостановила съемки «Карточного домика», а затем и вовсе отстранила Спейси от съемок.