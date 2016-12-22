В Харькове неизвестные кинули во двор жилого дома гранату

В Харькове неизвестные бросили гранату во двор жилого дома. Об этом сообщается в Facebook местной полиции. В результате взрыва никто не пострадал

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 3 ноября на улице Полевой в Слободском районе, но в полиции о нем сообщили сегодня, 4 ноября.

В украинских правоохранительных органах отметили, что взрывом были повреждены окна и стены. Жители дома рассказали полицейским, что они не имеют отношения ни к политическим партиям, ни к общественным организациям.

По факту инцидента было возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По данной статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В полиции устанавливают лиц, причастных к инциденту.