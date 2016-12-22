В США мужчина забаррикадировался в магазине и открыл огонь по полиции

В американском штате Монтана неизвестный забаррикадировался в магазине и открыл огонь по полицейским. Об этом сообщило местное издание Billings Gazette.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в спортивном центре Big Bear. По словам шефа местной полиции, мужчина въехал в магазин на машине, чтобы украсть там оружие. Представитель полиции отметил, что неизвестный располагает как «значительным количеством» оружия, так и амуницией. Кроме того, он открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским. В результате никто не получил ранения.



По данным полиции, до того как приехать в Big Bear, мужчина пошел в магазин Walmart, но сотрудники его «спугнули», и тогда он направился в другое место.

По данным телеканала Kulr8, у полиции есть предположения, кем может быть забаррикадировавшийся мужчина, но пока точно назвать его личность не могут. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с забаррикадировавшимся в магазине. В полиции заявили, что в здании нет заложников.