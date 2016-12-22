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Жертвами тайфуна во Вьетнаме стали 15 человек
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Жертвами тайфуна во Вьетнаме стали 15 человек
Общество, 20:26
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Жертвами тайфуна во Вьетнаме стали 15 человек

Во Вьетнаме жертвами тайфуна «Дэмри» стали по меньшей мере 15 человек, четверо пропали без вести. Об этом сообщили представители властей республики, передает Associated Press.

Как отмечает агентство со ссылкой на экстренные службы Вьетнама, больше всего жертв в провинции Кханьхоа на юге страны. Там 14 человек погибли в результате разрушения домов и наводнений. Всего тайфун уничтожил 302 дома, сорвал крыши более чем с 25 тыс. зданий. Кроме того, были подтоплены 112 транспортных средств и рыболовецких лодок. Также стихия нанесла существенный ущерб рисовым полям и другим посевам.

В провинциях Биньдинь Фуйен в центральной части страны погиб один человек, четверо пропали без вести, сообщили спасатели. В этих регионах из-за тайфуна было отключено электричество, а также отменены десятки рейсов. Более 35 тыс. жителей деревень были эвакуированы из-за тайфуна. В некоторых провинциях были отменены занятия в школах.

Теги: Вьетнам , тайфун , стихийные бедствия
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