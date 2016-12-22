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Путин назвал составляющие «генетического кода» российского народа
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Путин назвал составляющие «генетического кода» российского народа
Политика, 17:14
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Путин назвал составляющие «генетического кода» российского народа

Президент Владимир Путин заявил, что в генетический и культурный код российского народа входят «верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне». Об этом российский лидер заявил во время торжественного приема в Большом Кремлевском дворце, сообщается на сайте Кремля.

«Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», — сказал президент. По его словам, День народного единства «знаменует великую правоту — любить свое Отечество, гордиться им и почитать его».

Российский лидер поздравил россиян с праздником — Днем народного единства, «истоки которого уходят далеко в прошлое». «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны», — сказал президент. Он отметил, что тогда людей разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединила «преданность Отечеству».

Путин сказал, что в российской истории «множество примеров непобедимой сплоченности». По его словам, «в годы тяжелых испытаний и при решении масштабных задач развития надежной опорой» для российского народа были единство и патриотизм.

Президент отметил, что каждый народ «приносит миру урок и уникальное достояние». По его словам, Россия дала «многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей». Российский лидер подчеркнул, что нет «такой большой, многоликой страны», как Россия. Путин сказал, что сохранение многообразия ее народов, их этнической, культурной самобытности, традиций, «взаимного доверия, согласия и родства» — это ключевое значение для российского государства. «Именно эти устои наполняют единство российской нации особой, внутренней силой», — заключил российский лидер. «Дорогие друзья! Еще раз от всей души поздравляю всех с праздником — с Днем народного единства!» — сказал президент.

Как отмечается в сообщении Кремля, Путин в субботу, 4 ноября, вручил премию президента за вклад в укрепление единства российской нации заведующему кафедрой национальных и федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Вячеславу Михайлову.

День народного единства в городах России. Фоторепортаж Еще 6 фото
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День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября с 2005 года. Он приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов. В 1612 году 1 ноября ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли Китай-город штурмом. После этого польско-литовский гарнизон отступил в Кремль, а в следующие дни капитулировал.

Теги: Владимир Путин , День народного единства
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