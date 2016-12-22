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Из воды подняли «черные ящики» упавшего у берегов Шпицбергена Ми-8
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Из воды подняли «черные ящики» упавшего у берегов Шпицбергена Ми-8
Общество, 15:30
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Из воды подняли «черные ящики» упавшего у берегов Шпицбергена Ми-8

Бортовые самописцы российского вертолета Ми-8, который разбился у берегов Шпицбергена, были подняты из воды. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, они находились на борту вертолета, обломки которого были подняты со дна. «Визуально они не получили серьезных повреждений», — сообщили в оперативном штабе.

Где будет происходить расшифровка «черных ящиков» Ми-8, пока не известно. Это решение должна принять норвежская сторона. Норвегия может как передать самописцы на расшифровку в МАК в Москве, так отдать их норвежским экспертам. Собеседник «Интерфакса» отметил, что расследование катастрофы будут проводить совместно специалисты из России и Норвегии.

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС


В субботу, 4 ноября, спасатели подняли из воды остов вертолета Ми-8. Тела погибших там не были обнаружены.

Российский вертолет Ми-8 с восемью людьми на борту упал море 26 октября в 2 км от поселка Баренцбург, который находится на Шпицбергене. Он перевозил трех сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Вертолет летел из российского села Пирамида в норвежский Баренцбург. Ми-8 был взят в лизинг компанией «Арктикуголь».

Компания «Конверс Авиа», которая обслуживала упавший вертолет, заявила, что машине было четыре года, она была технически исправна и проходила регулярные проверки. В компании назвали экипаж вертолета опытным. Представитель президента России в Северо-Западном округе Николай Цуканов назвал возможной причиной катастрофы климатические условия.

На данный момент было найдено одно тело погибшего в результате катастрофы Ми-8. Спасатели нашли его в понедельник, 30 октября, на дне море. Поиски остальных семи погибших продолжаются.

Теги: Вертолет Ми-8 , крушение вертолета , авиакатасрофа
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