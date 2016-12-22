В Голливуде занялись созданием сериала по «Властелину колец»

Американская киностудия Warner Bros. Television, компания Amazon Studios и владельцы авторских прав на произведения Джона Р.Р. Толкина начали переговоры о создании сериала на основе трилогии «Властелин колец». Об этом сообщает The Variety

По информации издания, основатель и исполнительный директор Amazon Джефф Безос лично вовлечен в переговорный процесс. На данный момент стороны пока не пришли к соглашению. Вовлечение в сериальную адаптацию «Властелина колец» отвечает новой стратегии Amazon, которая намерена отойти от нишевых сериалов в пользу масштабных проектов, которые расширят потенциальную аудиторию.

Ранее, в июле, Warner Bros. Television урегулировала судебный процесс с обладателями авторских прав на произведения Толкиена и издательством HarperCollins, тянувшийся с 2012 года. Диспут касался кинотрилогии и ее приквела — «Хоббита», которые продюсировала кинокомпания, в частности, использования героев в онлайн-играх.