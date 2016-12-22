СК начал дело по факту пропажи главы поселка в Амурской области

В Амурской области возбудили дело о пропаже главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещенова. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР)

​По данным следствия, 39-летний Андрей Новокрещенов, житель Бурейского района, пропал без вести 2 ноября. По факту исчезновения главы поселка Новобурейский региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи ведут оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается местонахождение Новокрещенова и обстоятельства его исчезновения.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, 4 ноября на поиски пропавшего главы Новобурейского также выдвинулись десять спасателей, включая кинологов.

Как сообщает портал «Амур.инфо», машина Новокрещенова найдена сгоревшей на трассе, однако тела главы Новобурейского обнаружено не было.

Андрей Новокрещенов с начала 2000-х годов занимался предпринимательством. С 2005 года он возглавлял в Новобурейском филиалы компаний ООО «Амур-Атрон» и ООО «Элтика». С 2012 года Новокрещенов стал депутатом Бурейского районного Совета народных депутатов V созыва от партии «Единая Россия».