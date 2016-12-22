При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли четыре человека

В результате пожара в частном доме в поселке Юго-Камский (Пермский край) погибли четыре человека, включая двух детей. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).

​По информации ведомства, жертвами трагедии стали 41-летний мужчина, его 39-летняя сожительница, их 11-летни1 сын и восьмилетняя дочь. По факту происшествия региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Как говорится в сообщении управления МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило спасателям в 1.46 4 ноября (23:46 3 ноября мск). Изначально пожар распространился на площадь 53 кв м. Пожар был ликвидирован в 03:08 (1:08 мск). В борьбе с огнем участвовали 3 звена газодымозащитной службы.