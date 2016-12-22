В Сибири из-за аварийного отключения без света остались 115 тыс. человек

В Красноярском крае и Кемеровской области из-за дождей и шквалистого ветра были обесточены более 115 тыс. человек в 205 населенных пунктах. По данным на утро 4 ноября без электричества остаются более 78 тыс. человек.

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

В двух субъектах Сибирского федерального округа — Красноярском крае и Кемеровской области — произошли массовые аварийные отключения электричества из-за ураганов, оставившие без света максимально 115 тыс. человек. Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго, который есть у РБК.

Как сообщают в ведомстве, 3 и 4 ноября в этих регионах из-за сильных дождей и порывистого ветра произошли отключения в сетях 35-110 кВ и в распределительных сетях 6-10 кВ. В Красноярском крае оказались обесточены 120 населенных пунктов, в Кемеровской области — 85.

Минэнерго заверило, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Так, в Красноярском крае для ликвидации последствий нарушения электроснабжения привлечены 335 человек и 119 единиц спецтехники, в Кемеровской области — 115 человек и 43 единицы техники. Однако по данным на утро 4 ноября без электричества остаются более 78 тыс. человек.

Ураганные ветры, снег и дожди обрушились на Красноярский край, Кемеровскую область и Хакасию 3 ноября. В населенных пунктах сибирских регионов были повалены деревья, обрушены опоры и провода линий электропередачи, повреждены здания, автомобили и рекламные конструкции. В Красноярском крае, как сообщает ТАСС, сорвало кровлю со здания центральной районной больницы (ЦРБ) Тюхтетского района. Из-за порывов сильного ветра в аэропорту Красноярска не смогли приземлиться шесть самолетов, одни из которых сели на запасных аэродромах, а другие вернулись в пункты вылета.

Бригады МЧС устраняют последствия непогоды, однако по сообщению управления ведомства по Красноярскому краю, синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятных погодных условий. В частности, порывистый ветер сохранится и даже может усилиться до 25 м/с в центральных и южных районах региона. В Кузбассе также предупреждают о сохранении неблагоприятного прогноза. Сотрудники регионального управления МЧС вместе с сотрудниками Минэнерго ведут работы по восстановлению электроснабжения.