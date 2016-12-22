Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Риск-менеджмент
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,20 58,68 EUR Нал. 68,93 68,29 USD Бирж. 59,08 +0,92 EUR Бирж. 68,60 +0,80 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7189,75 +4,86 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 62,09 +2,29% DJIA 23539,19 +0,10% Nasdaq 6764,44 +0,74% FTSE 7560,35 +0,07%
Трамп возьмет с собой в Китай 40 представителей крупнейших компаний
Лента новостей
Сотрудников ООН обвинили в десятках сексуальных преступлений 08:35, Политика СКР проверит информацию о нападении на журналистов в Якутии 08:19, Общество Рассекреченные документы рассказали о поиске связи убийцы Кеннеди с ЦРУ 08:18, Политика СМИ узнали реальную причину отставки министра обороны Великобритании 07:38, Политика Порошенко задекларировал дополнительные $40 тыс. дохода 06:31, Политика Netflix отстранила Кевина Спейси от съемок в «Карточном домике» 06:31, Общество Microsoft подала в суд на администрацию Трампа из-за детей-нелегалов 06:05, Общество Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве посла США в Бенгази 05:47, Политика Пентагон объяснил возникновение в Сирии «базы для подготовки боевиков» 05:28, Политика «Комитет защиты журналистов» призвал освободить депутата Рудникова 05:19, Политика Россия осудила отказ США голосовать против героизации нацизма в ООН 04:58, Политика Суд Нью-Йорка отказал адвокату Весельницкой во въезде в США 04:43, Политика Россельхознадзор заявил в ФСБ о нарушениях при ввозе молочной продукции 04:15, Политика Глава Apple сравнил приобретение iPhone X с покупкой кофе 04:11, Технологии и медиа В посольстве России в Оттаве назвали канадские санкции «бессмысленными» 03:51, Политика Порошенко подписал указ о выводе двух сел из «серой зоны» в Донбассе 03:15, Политика В США умер актер Брэд Буфанда 03:14, Общество Коалиция во главе с США заявила о «почти полном» освобождении Ирака от ИГ 02:55, Политика В Мексике открыли «важнейшее» за последние 15 лет нефтяное месторождение 02:38, Экономика Врио главы Дагестана поручил разобраться с «поборами» дальнобойщиков 02:21, Общество Полиция Нью-Йорка сообщила о подготовке ордера на арест Вайнштейна 01:50, Общество Суд Калининграда арестовал обвиняемого в вымогательстве депутата облдумы 01:03, Политика В США опубликовали еще 676 документов по делу об убийстве Кеннеди 00:52, Политика МЧС обследовало 49 км береговой линии Шпицбергена в поисках экипажа Ми-8 00:42, Общество Возле Белого дома задержали заявившего о закладке бомбы мужчину 00:19, Общество РЖД приостановила продажу плацкартных билетов на поезда с 1 января 00:01, Общество В «Уралкалии» заявили о планах покинуть Московскую биржу 03 ноя, 23:57, Бизнес В Бельгии назвали сроки отправки ордера на арест Пучдемона в суд 03 ноя, 23:39, Политика
Трамп возьмет с собой в Китай 40 представителей крупнейших компаний
Бизнес, 09:24
0
Трамп возьмет с собой в Китай 40 представителей крупнейших компаний
Президент США Дональд Трамп в первый раз прибудет в Китай 8 ноября вместе с 40 представителями крупнейших компаний. Среди них — General Electric, Boeing и другие. В Пекине рассмотрят вопрос китайских инвестиций в экономику США.
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прибудет в Пекин 8 ноября вместе в представителями 40 крупнейших американских корпораций для заключения крупных сделок, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Как выяснило агентство, вместе с главой государства в Пекин прибудут представители уже имеющих интересы в Китае компаний. Это General Electric, Honeywell International, Westinghouse Electric, Alaska Gasline Development, Boeing и Qualcomm. Кроме того, в столицу страны отправятся также делегации Cheniere Energy, Terex, Thermo Fisher Scientific, Applied Materials, Caterpillar и Blackstone Group, которые пока не окончили переговоры с китайской стороной.

Как сообщает Bloomberg, первый визит Трампа в Китай имеет целью заключение инвестиционных сделок. В первую очередь это касается вложений китайского нефтегазового гиганта China Petroleum & Chemical Corp в энергетический сектор США., в особенности в Техасе и на Виргинских островах, пострадавших от ураганов. В частности, инвестиции включают вложения в проект 700-мильного (1126 км) нефтепровода от месторождений в западном Техасе до терминалов Lime Tree на берегу Мексиканского залива. Как надеется американская сторона, китайцы также вложатся в расширение мощностей нефтехранилищ в Сент-Круа. Общая сумма потенциальных инвестиций оценивается в $7 млрд

Как ожидается, многие сделки, в том числе инвестиционные соглашения будут заключены в форме меморандумов, а не контрактов.

Визит Трампа и торговой миссии США в Пекин состоится 8-10 ноября.

Дональд Трамп в рамках своего азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Во Вьетнаме глава государства примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Дананге с 6 по 11 ноября. Как замечает Reuters, это азиатское турне президента США будет самым масштабным с 1991/1992 годов.

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: США , Китай , Дональд Трамп , Инвестиции , корпорации
Главное
Рассекреченные документы рассказали о поиске связи убийцы Кеннеди с ЦРУ Политика
Главное
Рассекреченные документы рассказали о поиске связи убийцы Кеннеди с ЦРУ Политика
СМИ узнали реальную причину отставки министра обороны Великобритании Политика
Волкер предложил не вспоминать о Крыме при решении проблем Донбасса Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку