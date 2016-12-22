Трамп возьмет с собой в Китай 40 представителей крупнейших компаний

Президент США Дональд Трамп в первый раз прибудет в Китай 8 ноября вместе с 40 представителями крупнейших компаний. Среди них — General Electric, Boeing и другие. В Пекине рассмотрят вопрос китайских инвестиций в экономику США.

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прибудет в Пекин 8 ноября вместе в представителями 40 крупнейших американских корпораций для заключения крупных сделок, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Как выяснило агентство, вместе с главой государства в Пекин прибудут представители уже имеющих интересы в Китае компаний. Это General Electric, Honeywell International, Westinghouse Electric, Alaska Gasline Development, Boeing и Qualcomm. Кроме того, в столицу страны отправятся также делегации Cheniere Energy, Terex, Thermo Fisher Scientific, Applied Materials, Caterpillar и Blackstone Group, которые пока не окончили переговоры с китайской стороной.

Как сообщает Bloomberg, первый визит Трампа в Китай имеет целью заключение инвестиционных сделок. В первую очередь это касается вложений китайского нефтегазового гиганта China Petroleum & Chemical Corp в энергетический сектор США., в особенности в Техасе и на Виргинских островах, пострадавших от ураганов. В частности, инвестиции включают вложения в проект 700-мильного (1126 км) нефтепровода от месторождений в западном Техасе до терминалов Lime Tree на берегу Мексиканского залива. Как надеется американская сторона, китайцы также вложатся в расширение мощностей нефтехранилищ в Сент-Круа. Общая сумма потенциальных инвестиций оценивается в $7 млрд

Как ожидается, многие сделки, в том числе инвестиционные соглашения будут заключены в форме меморандумов, а не контрактов.

Визит Трампа и торговой миссии США в Пекин состоится 8-10 ноября.

Дональд Трамп в рамках своего азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Во Вьетнаме глава государства примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Дананге с 6 по 11 ноября. Как замечает Reuters, это азиатское турне президента США будет самым масштабным с 1991/1992 годов.