СКР проверит информацию о нападении на журналистов в Якутии

Следственные органы начали проверку информации о нападении на сотрудников издания «Якутия.инфо». Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Якутии.
Управление СКР ведет процессуальную проверку по признакам преступления по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». О совершении преступления тремя мужчинами рассказали 4 ноября местные СМИ. На данный момент управлением СКР ведется изучение обстоятельств произошедшего и правовая оценка действий нападавших.
О нападении на своих сотрудников «Якутия.инфо» сообщило 4 ноября. Согласно публикации, в редакцию интернет-издания в сопровождении двух мужчин ворвался бывший руководитель «Фонда будущих поколений Якутии» Николай Фомин.с претензиями к содержанию статьи о «Молодежном портале» Якутии. Как сообщали журналисты издания, данный портал, на запуск которого было потрачено 1 млн руб. государственных средств, фактически не работает уже более двух лет — последняя публикация на нем датируется августом 2015 года.
По информации издания, Фомин ударил редактора Дениса Адамова с возгласом «Ты зачем это разместил!», а остальным сотрудникам пригрозил насильственными действиями. Адамова он продолжил оскорблять и нанес ему несколько ударов. Другой редактор решил записать происходящее на видео, и тогда сопровождавший Фомина мужчина ударил того электрошокером. Адамов начал вызывать охрану, на помощь прибыли соседи по офису, и тогда нападавшие убежали.
Наиболее резонансным за последнее время стало нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. 23 октября ее ударил ножом в горло в помещении редакции Борис Гриц — гражданин России и Израиля. На допросе он мотивировал свой поступок тем, что ведущая «сексуально изводила его» на расстоянии. Решением пресненского суда Гриц арестован до 23 декабря. В отношении него ведется уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).