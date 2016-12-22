Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве посла США в Бенгази

Федеральный суд Вашингтона оставил под стражей до 9 ноября гражданина Ливии Мустафу аль-Имама, которого подозревают в убийстве посла США в Бенгази в 2012 году. Об этом сообщает NBC News.

Суд также отказал ему в возможности освобождения под залог. Спецназ США 30 октября захватил аль-Имама во время спецоперации в Ливии. После этого его доставили в Штаты. Выходец из Ливии обвиняется в убийстве посла США в Бенгази Кристофера Стивенса и еще троих дипломатических работников в сентябре 2012 года. Тогда группа экстремистов в ходе волнений напала на американское посольство.

В Вашингтоне заявляли, что беспорядки возле посольства США в Бенгази произошли после публикации фильма «Невинность мусульман» в YouTube. Главарем группы является выходец из Ливии Ахмед Абу Хаталлах. Он был задержан в Ливии в 2014 году и доставлен в США, где до сих пор ожидает суда.

Родители двух из четырех погибших сотрудников дипмиссии в августе 2016 года подали в суд на американского политика Хиллари Клинтон. Они утверждают, что во время участия в президентской гонке в 2012 году кандидат от Демократической партии Клинтон использовала частную почту. Благодаря этому террористы получили данные о местонахождении Стивенса и организовали его убийство, считают истцы.

Сама Клинтон согласилась дать показания по этому делу на заседании спецкомиссии конгресса США, которая занималась расследованием гибели американских дипломатов. С 2009 по 2013 годы Клинтон возглавляла внешнеполитическое ведомство США. На заседании она взяла ответственность за гибель Стивенс в Бенгази. «Я была тем, кто попросил Криса поехать в Ливию как нашего посла», — заявляла Клинтон. По ее словам, после нападения на Стивенса она провела ряд реформ по усилению безопасности дипломатов США.