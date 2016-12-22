Возле Белого дома задержали заявившего о закладке бомбы мужчину

Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину возле Белого дома, который заявил, что заложил бомбу неподалеку от резиденции президента. Об этом говорится в докладе ведомства.

Инцидент произошел в 9:24 по местному времени (16:24 мск) на Пенсильвания-авеню, возле парка Лафайетт. «Мужчина подошел к патрульному офицеру Секретной службы и заявил, что «оставил взрывчатку» в этом районе», — указывается в докладе.

Мужчина был немедленно задержан и доставлен в отдел полиции, а улица перекрыта для пешеходов и транспорта. В отделе полиции ему предъявили обвинение в угрозе совершения преступления. Прибывшие на место происшествия саперы и кинологи с собаками обыскали район, но не нашли никаких взрывных устройств. Вместо этого они нашли мобильный телефон мужчины.

Президент США Дональд Трамп в это время направлялся на Гавайи, откуда он отправится с рабочим визитом в страны Азии, уточняет New York Post.