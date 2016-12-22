В «Уралкалии» заявили о планах покинуть Московскую биржу

На заседании совета директоров производителя удобрений «Уралкалий» 7 ноября обсудят возможность делистинга акций. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия правовой информации.
«Принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий», — указывается в сообщении. Также на повестке собрания акционеров стоит вопрос определения условий и цены выкупа акций, а также увеличение уставного капитала компании через размещение привилегированных акций. В самой компании отказались комментировать РБК возможный делистинг акций.
В число производственных активов компании входят пять рудников и семь обогатительных фабрик, находящихся в городах Березники и Соликамск в Пермском крае. Основными акционерами компании являются владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин (20,1% акций) и белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк (20% акций).
Квазиказначейский пакет «Уралкалия» составляет 54,77% и находится на балансе «дочки» компании — «Уралкалий-технология». На сайте «Уралкалия» уточняется, что в свободном обращении находятся 5,23% акций компании.