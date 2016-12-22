Трамп счел позорным решение суда об освобождении дезертира Бергдала

Президент США Дональд Трамп назвал «полным позором» решение суда США об освобождении сержанта вооруженных сил США Боуи Бергдала, обвиняемого в дезертирстве. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Решение о сержанте Бергдале — полный и тотальный позор для нашей страны и наших военных», — написал президент.

Военного отстранили от службы в армии США. Судья также постановил, что Бергдал будет понижен в звании ​с сержанта до рядового. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере $1 тыс. из своей зарплаты в течение следующих десяти месяцев.

«Сержант Бергдал с нетерпением ждал сегодняшнего дня», — заявил Евгений Фидель, гражданский адвокат Бергдала, на пресс-конференции после оглашения приговора. «Как всем известно, он был пленником талибов почти пять лет, и еще три года прошло, пока разворачивался судебный процесс. Он потерял почти десятилетие своей жизни», — заявил юрист.

По данным телеканала CNN, Бергдал «был потрясен» решением суда.

Сержант пропал без вести, после того как покинул американскую базу в афганской провинции Пактика 29 июня 2009 года. Через какое-то время стало известно, что он находится в плену у членов группировки «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Во время операции по его поискам погибли шесть американских солдат. В мае 2014 года его удалось обменять на пять командиров этой террористической группировки и вернуть в США, в октябре 2017 года Бергдал признал свою вину.