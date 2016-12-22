Москва ответила на слова Порошенко о возвращении артиллерии в Донбасс

Полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов счел слова украинского президента Петра Порошенко о готовности вернуть артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе неуместными. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего, заявление Петра Порошенко будет воспринято жителями с обеих сторон линии соприкосновения как угроза их безопасности», — считает Грызлов.

Он подчеркнул, что слова Порошенко «особенно неуместны на фоне общих усилий минской контактной группы по мирному урегулированию конфликта».

Ранее в пятницу, 3 ноября, Порошенко призвал артиллеристов и ракетчиков Украины быть готовыми к возвращению на линию разграничения на юго-востоке страны.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил РБК, что слова президента Украины говорят о намерении Киева «отказаться» от выполнения обязательств в рамках минских соглашений.

Согласно минским соглашениям, тяжелые вооружения должны быть отведены от линии разграничения на юго-востоке Украины. В феврале 2017 года стороны конфликта достигли договоренности по этому вопросу, но ее выполнение было сорвано как Киевом, так и самопровозглашенными республиками Донбасса.