В ДНР ответили на заявление Порошенко о возвращении ракетчиков в Донбасс

Заявление президента Украины Петра Порошенко о готовности артиллеристов и ракетчиков страны вернуться в Донбасс «ничего не значит», сообщил РБК замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Потому что данные вооружения и так здесь находятся и никуда не отводились. Они не прямо на линии соприкосновения, но и не на том расстоянии, на котором должны быть», — добавил Басурин. По его словам, артиллерия сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводит артобстрел «каждый день».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил РБК, что заявления Порошенко говорят о намерении Киева «отказаться» от выполнения обязательств в рамках минских соглашений.

«Украина очень часто практикует такие вещи: они начинают обстрел нашей территории, при этом заявляют про обстрел с нашей стороны, с использованием тех же средств вооружений. Но по факту в отчете ОБСЕ фигурирует только обстрел с украинской стороны», — сообщил Дейнего. По его словам, при таких обстрелах с украинской стороны применяется «стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, иногда гранатометы и минометы».

Ранее Порошенко призвал артиллеристов и ракетчиков Украины быть готовыми к тому, чтобы вернуться на линию разграничения на юго-востоке страны. «Вы должны быть готовы возвратиться туда в любой момент и вступить в бой», — заявил президент.