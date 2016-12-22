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В США суд вынес приговор проведшему пять лет в плену у талибов солдату
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В США суд вынес приговор проведшему пять лет в плену у талибов солдату
Общество, 19:22
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В США суд вынес приговор проведшему пять лет в плену у талибов солдату

В США суд вынес приговор военнослужащему Боуиу Бергдалу, который пять лет провел в плену у талибов, сообщает CNN. Он избежал тюремного заключения за дезертирство, однако его приговорили к штрафу и понижению в звании.

Бергдал прибыл в Афганистан в феврале 2009 года. Через пять месяцев службы он дезертировал с базы, однако сразу после этого попал в плен к боевикам группировки «Талибан» (запрещена в России). Он совершил несколько попыток бежать из плена, но ни одна из них не увенчалась успехом. Американские военные также пытались его освободить. Во время операции по его поискам погибли шесть солдат.

Получить свободу Бергдалу удалось лишь в мае 2014 года. Администрация Барака Обамы смогла договориться о его обмене на пятерых узников Гуантанамо. Группировка «Талибан» назвала успешный обмен своей победой.

В США Бергдала обвинили в дезертирстве. Как сообщает телеканал Fox News, за время следствия он признал свою вину и принес извинения родным погибших при операции по его поискам и сослуживцам, получившим ранения. Адвокаты Бергдала настаивали на том, что его решение покинуть базу было вызвано психическим расстройством.

Суд отказался полностью оправдать Бергдала, однако смягчил ему наказание. Изначально за дезертирство и неподобающее поведение во время службы ему могло грозить пожизненное заключение. Бергдал избежал заключения, однако судья приговорил его к лишению звания сержанта и выплате ежемесячного штрафа в $1 тыс. с вычетом из заработка на протяжении следующих десяти месяцев.

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Мнение

Соединенные Штаты ведут войну в Афганистане с 2001 года. Целью Вашингтона и международной коалиции является ликвидация группировки «Талибан», обвиненной в поддержке международного терроризма. В 2014 году война была формально завершена, а основная часть войск выведена. Однако из-за неспособности властей Афганистана удержать территорию страны под контролем и усиления группировки «Талибан» на территории страны остается контингент сил США и НАТО. Согласно данным Пентагона, сейчас в Афганистане находятся 11 тыс. американских солдат. Их число власти США планируют в ближайшее время увеличить.

Теги: США , Афганистан , Армия США
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