Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,33 58,48 EUR Нал. 68,98 68,17 USD Бирж. 59,12 +0,96 EUR Бирж. 68,68 +0,88 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7314,91 +291,82 ММВБ 2083,77 +0,52% РТС 1110,23 -0,75% Brent 60,89 +0,31% DJIA 23517,86 +0,01% Nasdaq 6731,15 +0,24% FTSE 7553,31 -0,03%
В Рязанской области столкнулись пять автомобилей
Лента новостей
Американский суд частично снял арест с недвижимости основателя «Яшмы» 18:22, Бизнес «Русенборг» отказался от обвинений в адрес фанатов «Зенита» 18:09, Спорт Армия Израиля остановила попытку прорыва друзов через границу с Сирией 18:08, Политика Между хранением и арендой: кто отвечает за украденное из ячейки в банке 18:05, Деньги Международный экспортный форум продвигает бренд «Сделано в России» 17:59, РБК и Российский Экспортный Центр МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша 17:56, Экономика «Газпром» договорился с Ираном о стратегическом сотрудничестве 17:49, Бизнес Российские бомбардировщики и подлодка «Колпино» ударили по целям в Сирии 17:44, Политика Иракские войска отбили один из последних оплотов ИГ в стране 17:42, Политика Под Киевом ограбили дом футболиста «Динамо» 17:34, Спорт Госдеп США снизил риски для российских экспортных трубопроводов 17:34, Экономика Борис Титов призвал захоронить Ленина и прекратить ментально жить в СССР 17:32, Деньги В Аргентине арестовали бывшего вице-президента страны 17:22, Политика В Зимбабве задержали назвавшую президента страны гоблином американку 17:07, Общество Футболист ЦСКА вошел в тройку лучших четвертого тура Лиги чемпионов 17:06, Спорт Государство сможет покупать российские лекарства на 25% дороже импортных 16:59, Общество Суд зарегистрировал иск Навального к Путину 16:54, Политика МВД заявило о неявке Навального на пять согласованных митингов 16:49, Политика Актриса из «Подпольной империи» обвинила Вайнштейна в изнасиловании 16:44, Общество В Минобрнауки отреагировали на скандал из-за слова «презерватив» 16:40, Общество ​ МОК назвал дату следующего рассмотрения дел медалистов Сочи-2014 16:39, Спорт «Антонов» рассказал об условиях сотрудничества с Россией по «Русланам» 16:37, Политика Джаред Лето отказался сниматься у обвиненного в домогательствах режиссера 16:31, Общество В «Роснефти» назвали аналитику Sberbank CIB «манией» и «патологией» 16:27, Бизнес Пожар в Пушкинском музее ликвидирован 16:26, Общество Порошенко призвал ракетчиков быть готовыми к возвращению в Донбасс 16:16, Политика В Киргизии нашли замену захоронившему мумию министру культуры 16:03, Общество Не пропустить в Португалии: рестораны, галереи, спа 16:00, Стиль
В Рязанской области столкнулись пять автомобилей
Общество, 18:22
0
В Рязанской области столкнулись пять автомобилей

Один человек погиб, еще четыре, в том числе двое детей, были доставлены в больницу в Рязанской области. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 13:00 на автодороге М-5 — «Урал» в Спасском районе. Всего столкнулись пять автомобилей, один из водителей погиб на месте.

По предварительным данным полиции, 44-летняя женщина-водитель, управляя Mazda CX-5, направляясь из Москвы в Челябинск, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением авто и в результате столкнулась с автомобилями Daewoo Nexia и Ford. После чего иномарка Mazda CX-5 столкнулась с автомобилем Kia. Затем с Kia столкнулся Volkswagen, двигавшийся за ним.

В результате ДТП водитель Kia получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии. Двое его несовершеннолетних детей госпитализированы, также в больницу доставили водителя и пассажира Mazda CX-5.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Теги: авария , ДТП , Рязанская область
Главное
В «Роснефти» назвали аналитику Sberbank CIB «манией» и «патологией» Бизнес
Материалы по теме
В результате ДТП в Красноярском крае пострадали три ребенка Общество
В Кабардино-Балкарии в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек Общество
Внутренняя сторона ТТК в Москве перекрыта из-за ДТП с бетономешалкой Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку