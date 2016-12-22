В Рязанской области столкнулись пять автомобилей

Один человек погиб, еще четыре, в том числе двое детей, были доставлены в больницу в Рязанской области. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 13:00 на автодороге М-5 — «Урал» в Спасском районе. Всего столкнулись пять автомобилей, один из водителей погиб на месте.

По предварительным данным полиции, 44-летняя женщина-водитель, управляя Mazda CX-5, направляясь из Москвы в Челябинск, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением авто и в результате столкнулась с автомобилями Daewoo Nexia и Ford. После чего иномарка Mazda CX-5 столкнулась с автомобилем Kia. Затем с Kia столкнулся Volkswagen, двигавшийся за ним.

В результате ДТП водитель Kia получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии. Двое его несовершеннолетних детей госпитализированы, также в больницу доставили водителя и пассажира Mazda CX-5.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия.