Борис Титов призвал захоронить Ленина и прекратить ментально жить в СССР

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что его Партия Роста выступает за захоронение тела Владимира Ленина. Об этом говорится в заявлении председателя, опубликованном на сайте партии.

«Пока в центре столицы нашей страны лежит тело Ленина, какая-то наша часть ментально продолжает жить в СССР», — заявил Титов. Он пояснил, что подобные образы из Советского Союза влияют на общественное поведение: в пример председатель привел «обвинительный уклон» правосудия, неуважение частной собственности и «презумпцию виновности» предпринимателей.

«Надо идти вперед! Нельзя позволять, чтобы мертвые тянули нас в прошлое», — сказал Титов.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить тело Ленина и прекратить «глазеть на труп». «Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком», — пояснял Кадыров. В этот же день против подобной инициативы традиционно выступил председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, поднимать подобные вопросы в канун годовщины революции «неуместно».