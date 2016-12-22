В Киргизии нашли замену захоронившему мумию министру культуры

Новым министром культуры Киргизии стал ​Султанбек Жумагулов, сообщается на сайте президента республики. Предыдущий глава ведомства ушел в отставку на фоне скандала, вызванного захоронением мумии, хранившейся в музее.

«Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики Султанбек Жумагулов назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Предшественник Жумагулова, Тугелбай Казаков, покинул должность 28 октября. Причину его отставки в пресс-службе министерства не объяснили, однако его уход с поста совпал со скандалом о захоронении мумии из Национального исторического музея. Казаков был инициатором этого решения. Мумия женщины I–V веков нашей эры хранилась в музее с 1956 года. Однако под давлением священнослужителей Министерство культуры решило захоронить ее в Баткенской области на юге Киргизии, где она и была найдена. Обряд прошел 14 октября в соответствии с обычаями шариата.

Сам Казаков объяснил захоронение экспоната тем, что в музее не было надлежащих условий для хранения. Однако против проведения обряда выступили археологи. Заведующая отделом археологии Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Кадича Ташбаева заявила, что решение приняли люди, которые «не понимают научной значимости и важности находки». С осуждением действий ведомства выступил и президент страны Алмазбек Атамбаев, который назвал их «большой ошибкой».