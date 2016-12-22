Мессенджер WhatsApp восстановил работу после сбоя по всему миру

Мессенджер WhatsApp восстановил свою работу после крупного сбоя. Ранее на проблемы в работе приложения жаловались пользователи по всему миру.
«Просим прощения за доставленные неудобства. У нас возникли временные перебои в работе приложения. Сейчас работа нашего сервиса восстановлена. Спасибо за ваше терпение», — сообщили РБК в службе поддержки WhatsApp.
Число сообщений о сбоях работы приложения резко возросло в 11:00 по мск, согласно данным Downdetector, который собирает жалобы о сбоях и отключениях интернет-сервисов в режиме реального времени. У пользователей в приложении было указано, что сервис восстановит корректную работу «в ближайшее время».
WhatsApp — приложение-мессенджер для смартфонов, позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио. С 2014 года компания WhatsApp Inc., создавшая мессенджер, принадлежит Facebook.