НОВАТЭК нашел новые нефтегазовые запасы на западносибирском месторождении

Компания НОВАТЭК по итогам геолого-разведочных работ на Харбейском месторождении (Ямало-Ненецкий автономный округ) получила значительный прирост запасов газа, конденсата и нефти, говорится в сообщении компании.

Запасы газа по результатам геологоразведки оцениваются в 220 млрд куб. м, а извлекаемые запасы нефти — в более 40 млн т.

НОВАТЭК открыл Харбейское месторождение в январе 2015 года. Начальные запасы нефти месторождения по категории С1 составляли 1,6 млн т, газа — 12,7 млрд куб. м. конденсата — 707 тыс. т.