«Транснефть» вновь выставила на продажу долю в КХЛ

Компания «Транснефть» объявила новый аукцион на свою долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из материалов компании. Стартовая цена — 295,7 млн руб.

Компания уже второй раз пытается продать свою долю в КХЛ. О предыдущей попытке продажи доли в уставном капитале лиги стало известно в 2013 году. Тогда стоимость доли в 11,8% «Транснефть» оценила в 100 млн руб., однако тендер был признан несостоявшимся. Позднее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания, возможно, откажется от продажи доли в КХЛ из-за изменения ее цены и нежелания продавать ее в убыток. Однако в 2016 году доля в лиге вошла в программу отчуждения непрофильных активов, принятую в компании.

Заявку на участие в аукционе возможно подать до 4 декабря. Размер обеспечения заявки составляет 3 млн руб. До 13 декабря заявки участников будут рассмотрены, аукцион пройдет 14 декабря. Его итоги компания подведет 21 декабря.

«Транснефть» является одним из учредителей КХЛ. Лига была создана в 2008 году и объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Словакии и Китая.