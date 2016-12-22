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«Транснефть» вновь выставила на продажу долю в КХЛ
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«Транснефть» вновь выставила на продажу долю в КХЛ
Бизнес, 15:26
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«Транснефть» вновь выставила на продажу долю в КХЛ

Компания «Транснефть» объявила новый аукцион на свою долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из материалов компании. Стартовая цена — 295,7 млн руб.

Компания уже второй раз пытается продать свою долю в КХЛ. О предыдущей попытке продажи доли в уставном капитале лиги стало известно в 2013 году. Тогда стоимость доли в 11,8% «Транснефть» оценила в 100 млн руб., однако тендер был признан несостоявшимся. Позднее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания, возможно, откажется от продажи доли в КХЛ из-за изменения ее цены и нежелания продавать ее в убыток. Однако в 2016 году доля в лиге вошла в программу отчуждения непрофильных активов, принятую в компании.

Заявку на участие в аукционе возможно подать до 4 декабря. Размер обеспечения заявки составляет 3 млн руб. До 13 декабря заявки участников будут рассмотрены, аукцион пройдет 14 декабря. Его итоги компания подведет 21 декабря.

«Транснефть» является одним из учредителей КХЛ. Лига была создана в 2008 году и объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Словакии и Китая.

Теги: «Транснефть» , КХЛ
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