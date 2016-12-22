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Олимпийская чемпионка по биатлону стала советником губернатора ХМАО
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Олимпийская чемпионка по биатлону стала советником губернатора ХМАО
Политика, 14:33
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Олимпийская чемпионка по биатлону стала советником губернатора ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова назначила своим советником олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову. Об этом говорится в сообщении департамента общественных и внешних связей региона.

«Распоряжением губернатора Югры с 1 ноября 2017 года на должность советника главы региона по вопросам развития спорта назначена Слепцова Светлана Юрьевна», — говорится в сообщении.

Слепцова отметила, что Комарова «помогала преодолевать» ей трудности во время спортивной карьеры. «А сейчас [губернатор ХМАО Наталья Комарова] предложила такую должность, от которой я не могла отказаться — не каждому предлагают стать советником губернатора. Я знаю, что будет трудно, но в спорте я прошла многое, надеюсь, что и здесь у меня все получится», — прокомментировала она свое назначение.

Биатлониста, заслуженный мастер спорта Светлана Слепцова окончила Югорский государственный университет по специальности «тренер-преподаватель» и «государственное и муниципальное управление». В 2010 году она выиграла золото на Олимпийских играх в канадском Ванкувере. В августе 2017 года в возрасте 31 года Слепцова завершила спортивную карьеру.

Теги: ХМАО , Наталья Комарова , советник губернатора , Светлана Слепцова
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