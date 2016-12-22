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ЦБ отозвал лицензию Региональной страховой компании
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ЦБ отозвал лицензию Региональной страховой компании
Финансы, 14:19
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ЦБ отозвал лицензию Региональной страховой компании

Центробанк отозвал лицензию Региональной страховой компании (РИНКО), говорится в приказе регулятора. Это решение связано с тем, что компания добровольно отказалась от предусмотренной лицензиями деятельности.

«В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности... отозвать лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни», — говорится в документе.

Согласно сообщению на сайте компании, страховой портфель на основе заключенного договора был передан ООО «Проминстрах».

РИНКО принимала участие в страховании ответственности застройщиков. Согласно данным Центробанка, на РИНКО приходилось порядка 1 млрд премий по страхованию гражданской ответственности.

13 октября стало известно, что ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОСАГО у страховой группы «Уралсиб». Обязательства компании по этому виду страхования были переданы АО «Страховая компания «Опора».

В Центробанке 18 октября заявили, что до конца года 19 страховых компаний могут уйти с рынка. По словам начальника управления надзора за системно значимыми страховщиками департамента страхового рынка Банка России Анны Загорской, эти компании находятся в «зоне риска» и в их отношении действует либо план восстановления платежеспособности, либо различные предписания.

Теги: ЦБ , страховая компания
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