Пассажир летевшего из Москвы во Владивосток самолета устроил пьяный дебош

В аэропорту Владивостока полиция задержала пассажира, устроившего пьяный дебош в самолете, летевшем из Москвы. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, говорится на сайте ведомства.

Как рассказала Волк, нарушителем порядка является 34-летний житель Московской области. Во время полета он требовал от бортпроводников принести ему спиртные напитки. После отказа он начал оскорблять членов экипажа и пассажиров.

Позднее мужчина признался, что был пьян. Медэкспертиза подтвердила его слова. В отношении мужчины были составлены административные протоколы по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В начале октября пьяный пассажир самолета, совершавшего рейс из турецкой Антальи в Уфу, устроил дебош. Он оскорблял пассажиров и ударил свою 26-летнюю подругу. Пассажиры и бортпроводники утихомирили пассажира. В аэропорту его передали в руки полиции, на него составили протокол об административном правонарушении.

В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте. Теперь максимальное наказание за подобное правонарушение может составить до 300 тыс. руб. и повлечь лишение свободы на срок до двух лет.

В сентябре был вынесен первый уголовный приговор авиадебоширу. По приговору Химкинского суда пассажир рейса Тель-Авив — Москва получил за авиадебош шесть месяцев колонии-поселения.