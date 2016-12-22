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Синоптики пообещали москвичам потепление в выходные
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Синоптики пообещали москвичам потепление в выходные
Общество, 13:09
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Синоптики пообещали москвичам потепление в выходные

В выходные дни в Москве ожидается потепление, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Скажется усиление влияния антициклона, поэтому москвичей и жителей области ждет в основном переменная облачность, осадки маловероятны, потеплеет. Днем можно рассчитывать на постепенный рост температуры, плюс 3–6 градусов. Это хорошие метеорологические условия, которые будут комфортны для времяпровождения», — пояснил Тишковец.

Он отметил, что в дальней перспективе переход через ноль градусов среднесуточной температуры до середины ноября не прогнозируется. «Наступление климатической зимы откладывается», — добавил он.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сказал РБК, что в выходные погода в Москве будет в пределах нормы. По его словам, в ближайшие три дня в столице осадков не ожидается. «Завтра днем плюс 1–3 градуса, ночью от минус 1 градуса до минус 6 градусов. В воскресенье днем плюс 1–6 градусов, в понедельник от нуля до плюс 5 градусов», — пояснил Цыганков.

Он добавил, что в воскресенье и понедельник в Москве будет солнечная погода, ветер юго-западный, 3–8 м/с без порывов. «Очень комфортная погода. После праздников высокое давление останется, во вторник облачность набежит и небольшие осадки даст», — добавил он.

30 и 31 октября погода в столице резко ухудшилась. В последний день октября на Москву обрушился снег с дождем, скорость ветра составила 7–12 м/с, местами — до 17 м/c. МЧС выпустило экстренное предупреждение. Синоптики опасались, что за 31 октября в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков.

Теги: Москва , «Фобос» , синоптики , потепление , Росгидрометцентр
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