В Оренбургской области пьяный водитель сбил трех пешеходов

В поселке Энергетик Оренбургской области пьяный водитель наехал на пешеходов, в результате чего погиб 16-летний юноша, а две женщины были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В четверг, 2 ноября, 33-летний местный житель на Honda Civic сбил трех человек и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, пешеходы двигались по правой обочине в попутном направлении.

Водитель был задержан. По факту произошедшего ведется проверка.

​В конце октября в Новой Москве машина сбила шестилетнего ребенка. Инцидент произошел в Щербинке. Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу на вертолете.