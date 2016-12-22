При стрельбе в Starbucks в Чикаго пострадал двенадцатилетний мальчик

В Чикаго произошла стрельба в кофейне Starbucks, один человек погиб, сообщает NBC News. Еще два человека пострадали, среди них 12-летний мальчик.

Стрельба в кафе произошла вечером 2 ноября в 20:15 по местному времени (3 ноября в 4:15 мск). По предварительной версии полиции, стрельба произошла во время сделки по продаже наркотиков. Одним из участников сделки был погибший. Двое пострадавших в момент инцидента оказались рядом с жертвой стрелка. Помимо мальчика, ранения получил 20-летний молодой человек. Оба они были госпитализированы.

Пресс-секретарь Starbucks Реджи Борхес сообщил, что компания «встревожена» произошедшим.

Накануне, 2 ноября, стало известно о стрельбе в супермаркете Walmart в штате Колорадо. В результате погибли три человека. Нападавший был задержан полицией, им оказался местный житель. В полиции опровергли вероятность того, что произошедшее было терактом.