В Швеции в ночном клубе прогремел взрыв

В Швеции в ночном клубе Babel в городе Мальмё произошел взрыв, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.

Ночной клуб расположен в центре города. «Взрыв в клубе был, но что именно взорвалось пока не известно. На месте происшествия сейчас работают взрывотехники», — сказал офицер полиции.

По его словам, Babel был открыт накануне вечером. В результате взрыва никто не пострадал, поскольку в этот момент в ночном клубе никого не было, отметил полицейский. Он добавил, что в результате взрыва оказались повреждены фасад здания клуба и двери. Территорию вокруг здания оцепили.

В октябре прошлого года в центре Мальмё произошел еще один взрыв около ночного клуба Babel. В результате случившегося никто не пострадал, однако здание получило значительные повреждения. Дежурный полиции отмечал, что взрывное устройство было заложено перед входной дверью. Его заложили, когда ночной клуб уже был закрыт. ​​