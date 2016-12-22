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Восемь членов отправленного в отставку правительства Каталонии арестовали
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Восемь членов отправленного в отставку правительства Каталонии арестовали
Каталония хочет независимости, 22:24
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Восемь членов отправленного в отставку правительства Каталонии арестовали

Верховный суд Испании отправил под арест восемь членов правительства Каталонии, в том числе заместителя премьер-министра бывшей автономии. Их обвиняют в мятеже и злоупотреблении полномочиями, сообщает El Pais.

Экс-премьер Каталонии Карлес Пучдемон и еще четверо членов его правительства, которые в настоящее время находятся в Бельгии, на заседание не пришли. Прокурор Высшего суда призвал к выдаче международного ордера на их арест.

«Автомобили с экс-чиновниками, отправляющиеся в тюрьму», — сказано в сообщении очевидца.

Членов каталонского правительства арестовали после того, как их допросили по делу об объявлении независимости региона. Главу департамента предпринимательства Санти Вилу отпустили под залог €50 тыс., поскольку он уволился перед тем, как автономия провела референдум о независимости.

Парламент Каталонии принял декларацию о независимости Каталонии 27 октября на основании итогов референдума. Власти Испании не признали результаты голосования и, применив 155-ю статью Конституции, ввели в Каталонии прямое управление и отправили в отставку местное правительство.

Теги: Испания , Каталония
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