Российские правозащитники научат полицейских Зимбабве бороться с рабством

Российское волонтерское движение «Альтернатива» договорилось с правительством Зимбабве об открытии своего филиала в р​еспублике для борьбы с рабством. Об этом говорится в сообщении движения, поступившем в РБК.



«В числе первостепенных задач — обучение правоохранителей методам предотвращения преступлений и спасения жертв, а также создание шелтера (убежища) для пострадавших», — отмечается в сообщении.

Договоренность была достигнута на встрече руководителя «Альтернативы» Олега Мельникова с вице-президентом Зимбабве Фелекежела Мфоко. Глава «Альтернативы» отметил, что скоро представительства движения появятся в странах СНГ и других государствах.



Отмечается, что проблема торговли людьми остро стоит в Зимбабве. В республике действует «нищенская мафия», процветает детский труд, есть случаи похищения людей с целью продажи за границу. Так, по данным движения, недавно в Судане из сексуального рабства были освобождены сотни граждан Зимбабве.

«Альтернатива» — российская организация, которая действует с 2011 года. За время своего существования она помогла более 500 человекам в России и за рубежом, которых удерживали в разных формах современного рабства: трудовом, сексуальном или «нищенском».