В подмосковных Мытищах водитель на иномарке сбил сотрудника ГИБДД

В подмосковных Мытищах водитель иномарки сбил сотрудника ГИБДД, сотрудник полиции госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел 2 ноября на пересечении Волковского шоссе и улицы Колпакова, в момент аварии полицейский был на службе. «Водитель задержан на месте ДТП», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

В конце сентября Mercedes с номерами АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД в центре столицы. Как сообщали источники РБК, за рулем служебного автомобиля Mercedes Benz S450 (2012 года выпуска) с госномером А896МР97 находился прапорщик ФСБ.