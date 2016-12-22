Варшава пригрозила запретить въезд украинцам с «антипольскими» взглядами

МИД Польши планирует запретить въезд в страну украинцам, занимающих «антипольскую позицию». Об этом глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский заявил в эфире местного телеканала TVP1, передает Reuters.

«Сейчас мы запускаем процедуры, которые не позволят людям с крайне антипольскими взглядами приехать в Польшу», — сказал Ващиковский.​

Так МИД отреагировал на «неуважение», проявленное на польском Лычаковском кладбище во Львове, основанном в XVI веке (ранее эта территория принадлежала Польше). При входе на кладбище стоят скульптуры львов с табличками, на которых написано «Всегда верны» и «Тебе, Польша» — эти надписи, по словам министра, «прикрыли» ящиками.

Ващиковский заявил, что украинцам, которые выражают «антипольские настроения» или препятствуют сохранению польской символики на Украине, будет отказано в визах. Дипломат не уточнил, как эта политика будет применяться на практике.

В начале августа МИД Украины выступил против изображения львовского кладбища в новых польских паспортах и направил Варшаве ноту протеста. «Киев рассматривает такие намерения как недружественный шаг <...> Мы выступаем против политизации отдельных исторических фактов», — говорилось в сообщении.