В США задержали устроившего стрельбу в магазине Walmart мужчину

В США полиция задержала мужчину, который открыл огонь в гипермаркете Walmart в городе Торнтоне, штат Колорадо. Об этом сообщили в полиции, передает Fox News.



Как отмечается в сообщении, стрелком оказался 47-летний Скотт Острем. Его задержали в жилом доме, который находился в 14 км от места происшествия.

Местная полиция в своем Twitter ранее разместила фотографию подозреваемого и изображение его машины.

Мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в четверг, 2 января. По словам очевидцев, он сделал 30 выстрелов, после чего сел в машину и уехал. В результате погибли три человека. Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции, произошедшее в магазине правоохранительные органы не рассматривают как теракт.