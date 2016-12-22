Арбитраж Москвы отказал Украине в прекращении дела по выплатам «Татнефти»

Арбитражный суд Москвы отказал Украине в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по иску «Татнефти», которая требует провести в исполнение решение международного суда в Париже о взыскании с Украины $144 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В удовлетворении ходатайства отказать», — сказала судья.

«Татнефть» намерена взыскать с Украины компенсацию за потерю доли (55,7%) в компании «Укртатнафта» в 2007 году. По мнению российской компании, тогда произошел «захват» «Укрнафты». Сторону «Татнафты» принял в 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже, обязав Украину выплатить компании $144 млн ($112 млн плюс проценты).