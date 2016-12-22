Ученые нашли в пирамиде Хеопса новую «пустоту»

В пирамиде Хеопса физики обнаружили новую область пустоты. Об этом сообщает портал The Atlantic. Как отмечается в сообщении, исследование проводили Каирский университет и Институт инновационного сохранения наследия.

Физики обнаружили новую пустоту с помощью космических лучей. Ученые рассказали, что пространство находится над Большой галерей — проходом длиной более восьми метров, который ведет к королевской усыпальнице. Группа ученых, которые занимаются сканированием пирамид, впервые обнаружила пустоту, когда сканировала усыпальницу Царицы, которая находится под королевской усыпальницей. Во время наблюдений физики увидели аномалию. Затем другая команда с помощью космических лучей обнаружила новую пустоту.

Как заявил президент Института инновационного сохранения наследия Мехди Тайюб, пока нельзя сказать, что была обнаружена новая комната. «Мы знаем, что это пустота», — сказал он.

Ранее физики нашли пустоты в пирамиде Хеопса в октябре 2016 года, сообщалось на сайте проекта «Сканируем пирамиды». Как отмечалось в сообщении, аномалии были найдены на северной стороне Великой пирамиды. В своем докладе ученые отмечали, что пустоты могут образовывать стропилы, которые не позволяют крыше обрушиться. Также о предполагаемой пустоте около усыпальницы Короля и Царицы сообщали ученые в своем докладе от октября прошлого года.