Экс-глава «Почты России» стал операционным директором «Еврохима»

Экс-глава «Почты России» Дмитрий Страшнов занял пост операционного директора группы «Еврохим», специализирующейся на производстве азотных и фосфатных удобрений, говорится в сообщении компании.

Должность операционного директора является для компании новой. На ней Страшнов займется управлением глобальным бизнесом «Еврохима» и «его дальнейшим развитием на мировой арене». Страшнов будет работать в штаб-квартире «Еврохима» в швейцарском Цуге.

С 2013 по 2017 год Страшнов был гендиректором «Почты России». В июле ему не был продлен контракт — на посту главы «Почты России» его сменил замминистра экономического развития Николай Подгузов. Одной из причин стал скандал, связанный с выплатой топ-менеджеру бонусов. Следственный комитет России в марте возбудил уголовное дело, подозреваемым по которому проходит сотрудник Минкомсвязи. По версии следствия, Страшнову были необоснованно начислены 46 млн руб. в качестве зарплаты в 2014–2015 годах и более 82 млн руб. премий по итогам 2014 года. Сам Страшнов не является подозреваемым по этому делу.

«Еврохим» является одним из крупнейших российских производителей удобрений. Компания поставляет свои продукты в Европу, страны СНГ, Азию, Северную и Южную Америку. Производство ведется в России, Бельгии, Китае, Литве и Казахстане.