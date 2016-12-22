Экс-главу УФСИН Курганской области задержали по подозрению в коррупции
Общество, 16:17
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Экс-главу УФСИН Курганской области задержали по подозрению в коррупции
В Курганской области задержан бывший начальник местной УФСИН Ильгиз Ильясов, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями и во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте курганского управления Следственного Комитета.
Как отмечается в сообщении, Ильясов получил взятки за незаконные действия от руководителей компаний, которые строили жилой многоквартирный дом для сотрудников уголовно-исполнительной системы Зауралья и другие объекты на территории села Иковка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также он подозревается в совершении коррупционных преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки)
ТАСС отмечает, что Ильясов занимал должность главы УФСИН по Курганской области с апреля 2009 года. В марте 2017 годы были арестованы по обвинению во взяточничестве сотрудник областной службы исполнения наказания и директор строительной фирмы. Как полагает следствие, сотрудник службы получил от предпринимателя взятку в размере 250 тыс руб. за покровительство его фирме при заключении и исполнении договоров на ремонт зданий местного УФСИН. После возбуждения уголовного по факту этой взятки, Ильясов решил уйти в отставку.
Как отмечается в сообщении, Ильясов получил взятки за незаконные действия от руководителей компаний, которые строили жилой многоквартирный дом для сотрудников уголовно-исполнительной системы Зауралья и другие объекты на территории села Иковка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также он подозревается в совершении коррупционных преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки)
ТАСС отмечает, что Ильясов занимал должность главы УФСИН по Курганской области с апреля 2009 года. В марте 2017 годы были арестованы по обвинению во взяточничестве сотрудник областной службы исполнения наказания и директор строительной фирмы. Как полагает следствие, сотрудник службы получил от предпринимателя взятку в размере 250 тыс руб. за покровительство его фирме при заключении и исполнении договоров на ремонт зданий местного УФСИН. После возбуждения уголовного по факту этой взятки, Ильясов решил уйти в отставку.