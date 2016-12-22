При стрельбе в супермаркете Бремена пострадал один человек
Общество, 15:52
0
При стрельбе в супермаркете Бремена пострадал один человек
В Бремене при стрельбе в супермаркете был ранен один человек. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter местной полиции.
По данным сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел утром на западе города в супермаркете в районе Ослебсхаузен. В полиции отметили, что пострадавший в результате стрельбы получил тяжелые ранения. Нападавший скрылся с места происшествия. Его мотивы неизвестны. Полиция начала поиски стрелявшего, его личность устанавливается.
Очевидец рассказал журналу Focus, что перед тем, как начать стрелять, стрелок и пострадавший кричали друг на друга.