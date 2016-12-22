Китайские ученые расшифровали геном кокосового ореха

Ученые из Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук завершили секвенирование (расшифровку) генома кокосового ореха. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Работы по секвенированию генома кокоса стартовали в Китае в 2013 году. «Мы нашли 282 уникальных семейства геномов в кокосовом орехе», — заявил научный сотрудник академии Ян Яодун. По его словам, теперь у ученых есть «карта» генов кокоса. «Следуя карте, ученые смогут выращивать более высокодоходные и устойчивые к засухе и болезням виды кокосов с более коротким циклом размножения», — отметил Яодун.

Журнал Nature Ecology&Evolution 30 октября опубликовал статью о расшифровке ДНК темных опят, чья грибница может занимать площадь в несколько сот гектар. Исследование проводилось международным коллективом ученых.

«Все виды опят являются одними из самых разрушительных патогенов в лесу. Из-за них угасают и разрушаются лесные массивы по всему миру. Экологи ищут способы борьбы с опятами, для этого им нужно понять устройство и работу этих организмов, что будет первым шагом для решения этой проблемы», — заявил венгерский генетик Ласло Надь из Центра биологических исследований ВАН в Сегеде.

По его словам, ученых заинтересовали гены, отвечающие за синтез ферментов, с помощью которых грибнице удается разлагать стенки растительных клеток, извлекать питательные вещества и заражать деревья. По итогам исследования были обнаружены около 20 новых генов.

Геном представляет из себя совокупность наследственного материала в клетке организма, который направляет его развитие и функционирование. Геномы живых организмов различаются по размеру: от нескольких тысяч пар оснований до нескольких миллиардов. Чем больше пар оснований, тем сложнее расшифровать геном.