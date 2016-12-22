Парламент Киргизии принял законопроект о ликвидации долга перед Россией

Депутаты жогорку кенеша (парламента) Киргизии приняли в третьем чтении законопроект об урегулировании задолженности республики перед Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте киргизского парламента.

В рамках законопроекта будут списаны последние $240 млн государственного долга Киргизии перед Россией. Кредиты предоставлялись республике с 2012 года, за это время их сумма составила $488,9 млн. Соглашение о постепенном списании задолженности было заключено 20 сентября 2012 года.

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев в ходе встречи в Кремле 20 июня договорились о списании $240 млн госдолга. «Мы пошли навстречу нашим партнерам, и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме $240 млн», — рассказал тогда РБК глава Минфина Антон Силуанов.

Владимир Путин напомнил, что с 2012 года Россия предоставила $255 млн грантов на поддержание бюджетной стабильности республики, еще $200 млн были выданы на адаптацию страны к условиям работы в Евразийском экономическом союзе. В 2015 году был запущен совместный фонд развития, для которого Россия выделила $500 млн. В рамках фонда уже реализуются 28 проектов.