В Кунсткамере рассказали о судьбе черепа Хаджи-Мурата

И.о. заведующего отдела антропологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Юрий Чистов в разговоре с РБК отметил, что комиссия по захоронению черепа Хаджи-Мурата не приняла окончательного решения по этому вопросу.

«Я как член комиссии брал на себя обязательства не делиться результатами работы комиссии до решения. Пока решения никакого нет. Это сложный вопрос, связанный с проведением ряда экспертиз, которые пока не завершены. Если бы они были завершены, было бы назначено заседание комиссии», — пояснил Чистов. По его словам, череп находится на хранении в «сейфе в нашем музее».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить тело Владимира Ленина. Вместе с тем он призвал предать земле наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, «голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга».

Аварский военачальник Хаджи-Мурат служил под началом Шамиля в ходе Кавказской войны в течение десяти лет. Хаджи-Мурат погиб в 1852 году после столкновения с отрядом горской милиции на территории нынешнего Азербайджана. Его могила находится в Гахском районе республики. Тогда же череп Хаджи-Мурата доставили в Петербург. В середине XX века череп передали в Кунсткамеру из Военно-медицинской академии.

В 2015 году была создана межведомственная комиссия по координации деятельности, связанной с исследованием и перезахоронением Хаджи-Мурата. Члены комиссии должны были провести экспертизу и идентифицировать останки наиба. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на Министерство культуры. «В случае подтверждения принадлежности черепа Хаджи-Мурату будет решаться вопрос о перезахоронении», — заявили в ведомстве.