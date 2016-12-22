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В Кремле ответили на предложение Кадырова «не глазеть на труп Ленина»
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В Кремле ответили на предложение Кадырова «не глазеть на труп Ленина»
Политика, 13:49
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В Кремле ответили на предложение Кадырова «не глазеть на труп Ленина»

Вопрос захоронения Владимира Ленина не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, тем не менее она не является темой повестки дня кремлевской администрации», — сообщил Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал предать Ленина земле. По его словам, «довольно глазеть на труп Ленина». Кадыров заявил, что Ленина «давно пора похоронить, это и разумно, и человечно». Он отметил, что «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Глава Чечни подчеркнул, что решение о захоронении Ленина должен принять президент Владимир Путин. Вместе с тем к этому вопросу нельзя подходить выборочно, считает Кадыров. «Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — добавил он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Аргументы и факты» от 1 ноября сообщила, что Ленина похоронят тогда, когда россияне придут «к консенсусу по этой теме».

Она назвала Ленина на Красной площади «частью нашей истории», отметив, что в России живет поколение, для которого революционный деятель «значит очень многое». По мнению Матвиенко, в этой теме «нельзя идти напролом, ломать через колено». Она выразила уверенность, что «когда-то» Ленина предадут земле, но это «будет не сегодня и не завтра».

Путин в 2016 году на заседании межрегионального форума Общероссийского народного фронта заявлял, что к вопросу захоронения Ленина нужно подходить «аккуратно».

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Политики и общественные деятели неоднократно высказывались за захоронение Ленина. С такими заявлениями выступали режиссеры Марк Захаров и Никита Михалков, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и мэр Москвы Юрий Лужков, лидер партии «Демократический союз», члены партии «Союз правых сил» и другие.

Представители Русской православной церкви также выступали с предложением вынести Ленина из Мавзолея. Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю 24 октября пообещала захоронить Ленина, если ей удастся стать главой государства.

Теги: Кремль , Дмитрий Песков , Рамзан Кадыров , Мавзолей , Владимир Ленин
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