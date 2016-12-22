В Кремле сообщили о предстоящей встрече Путина с уволенными губернаторами

Президент Владимир Путин встретится в четверг, 2 ноября, с ушедшими в отставку губернаторами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Сегодня президент встретится с ушедшими в отставку главами регионов», — сказал он. Песков отметил, что во время встречи Путин даст оценку вклада бывших губернаторов в развитие регионов. Всего на встречу придут десять бывших губернаторов, кроме экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, который стал секретарем генсовета «Единой России».



О том, что Путин планировал встретиться с отправленными в отставку губернаторами, 23 октября сообщил «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. В качестве возможной даты мероприятия называлось 31 октября.

С сентября по октябрь были уволены 11 губернаторов. Все они ушли в отставку по собственному желанию. Свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 октября Путина заявил, что собирается сформировать «новый губернаторский корпус из молодых, перспективных, современных людей». Он подчеркнул, что отставки глав регионов вызваны не тем, что он недоволен их работой. ​Путин отметил, что собирается «неоднократно» встретиться с ними, поблагодарит за их работу и «результаты». «Но время идет, жизнь идет своим чередом. Это естественный процесс», — заключил Путин.