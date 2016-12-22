В Санкт-Петербурге приостановили работу ТК «Народный» из-за отравлений

Деятельность торгового комплекса «Народный», расположенного в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: проспект Косыгина, дом 21, приостановлена. Об этом РБК заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

«Составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Красногвардейский федеральный суд и в следственный отдел по Красногвардейскому району СУ по Санкт-Петербургу. Принято решение о закрытии [«Народного»] до решения суда», — сообщила Чхинджерия.

Торговый комплекс занимается продажей продуктов для горожан. По ее словам, зарегистрированы 33 случая кишечной инфекции среди работников ТК, осуществляющего торговлю пищевыми продуктами. «По предварительным данным, эта сальмонеллезная инфекция. Из 33 пострадавших 32 госпитализированы. Заболевания протекают в легкой, средней и в тяжелой формах», — отметила Чхинджерия.

Она отметила, что все пострадавшие являются иностранными гражданами, временно находящимися на территории Санкт-Петербурга. «Это граждане Таджикистана и Узбекистана. Работают они в основном грузчиками, фасовщиками и уборщиками. Их заболевания представляют угрозу для жителей города, в связи с чем деятельность ТК в части его торговли пищевыми продуктами приостановлена управлением», — добавила она.

Ранее сообщалось о 31 человеке, госпитализированном из «Народного». Об этом РБК сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. По словам собеседника агентства, больным был поставлен диагноз «острый гастроэнтероколит». По данным пресс-службы, пострадавшие поступали в медучреждения города с разных адресов Красногвардейского района в течение последних трех дней. В пресс-службе администрации района сообщили РБК, что 21 человек был доставлен в больницу имени Боткина.