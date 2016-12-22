Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,40 57,92 EUR Нал. 68,07 67,47 USD Бирж. 58,17 -0,12 EUR Бирж. 67,76 +0,02 USD ЦБ. 58,09 -0,07 EUR ЦБ. 67,68 -0,03 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7119,31 +379,31 ММВБ 2072,67 -0,48% РТС 1122,50 -0,35% Brent 60,29 -0,25% DJIA 23435,01 +0,25% Nasdaq 6716,53 -0,17% FTSE 7497,30 +0,12%
В Санкт-Петербурге приостановили работу ТК «Народный» из-за отравлений
Лента новостей
Столичное МЧС изменило регламент работы из-за майского урагана 13:27, Общество Футболиста ЦСКА номинировали на приз лучшему игроку в Лиге чемпионов 13:18, Спорт На «Первом канале» голосованием выбрали артистов на новогодний эфир 13:18, Общество СК завел дело после гибели мужчины от ожогов в отделе полиции в Москве 13:18, Общество В Санкт-Петербурге приостановили работу ТК «Народный» из-за отравлений 13:08, Общество В Москве арестовали бывшего главу обанкротившегося банка из топ-150 13:08, Общество Умер создатель «Секретного фарватера» и фильма про газовую «сделку века» 13:04, Общество Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска» 13:01, Общество Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области 12:52, Политика Опрос СК «Согласие» выявил кризис доверия в России 12:51, Партнерский материал Главой Союза журналистов предложили выбрать Владимира Соловьева 12:50, Общество Экс-главу астраханского УФСИН осудили за ремонт силами подчиненных 12:47, Общество В Санкт-Петербурге из ТК «Народный» госпитализировали 31 человека 12:31, Общество В Москве резко выросло количество квартир на продажу в новых домах 12:30, Недвижимость Из банковской ячейки в Москве похитили €400 тыс. 12:16, Общество Tesla отчиталась о самом большом убытке в своей истории 12:13, Бизнес МВД России перекрыло крупный канал контрабанды наркотиков из Европы 12:13, Общество В Санкт-Петербурге грабители похитили 20 т мяса 12:06, Общество Премьера «Матильды» и 110-летие ЦУМа: хроника светской жизни 12:00, Стиль СК рассказал о вызове Росгвардии из-за беспорядков в психдиспансере 11:52, Общество Руководителей СКР в ХМАО отстранили из-за аварии с детьми в 2016 году 11:50, Общество Осужденный банкир уже из-за решетки похитил еще 6 млрд руб. 11:47, Финансы Кадыров призвал перестать «глазеть на труп Ленина» 11:36, Политика Суд отказал Siemens в приостановке иска о поставке турбин в Крым 11:30, Политика Слушания в конгрессе США о «вмешательстве» России в выборы. Фоторепортаж 11:26, Фотогалерея  Как построить бизнес с мужем и не развестись 11:10, Спецпроект РБК PINK
В Санкт-Петербурге приостановили работу ТК «Народный» из-за отравлений
Общество, 13:08
0
В Санкт-Петербурге приостановили работу ТК «Народный» из-за отравлений

Деятельность торгового комплекса «Народный», расположенного в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: проспект Косыгина, дом 21, приостановлена. Об этом РБК заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

«Составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Красногвардейский федеральный суд и в следственный отдел по Красногвардейскому району СУ по Санкт-Петербургу. Принято решение о закрытии [«Народного»] до решения суда», — сообщила Чхинджерия.

Торговый комплекс занимается продажей продуктов для горожан. По ее словам, зарегистрированы 33 случая кишечной инфекции среди работников ТК, осуществляющего торговлю пищевыми продуктами. «По предварительным данным, эта сальмонеллезная инфекция. Из 33 пострадавших 32 госпитализированы. Заболевания протекают в легкой, средней и в тяжелой формах», — отметила Чхинджерия.

Она отметила, что все пострадавшие являются иностранными гражданами, временно находящимися на территории Санкт-Петербурга. «Это граждане Таджикистана и Узбекистана. Работают они в основном грузчиками, фасовщиками и уборщиками. Их заболевания представляют угрозу для жителей города, в связи с чем деятельность ТК в части его торговли пищевыми продуктами приостановлена управлением», — добавила она.

Ранее сообщалось о 31 человеке, госпитализированном из «Народного». Об этом РБК сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. По словам собеседника агентства, больным был поставлен диагноз «острый гастроэнтероколит». По данным пресс-службы, пострадавшие поступали в медучреждения города с разных адресов Красногвардейского района в течение последних трех дней. В пресс-службе администрации района сообщили РБК, что 21 человек был доставлен в больницу имени Боткина.

Теги: Санкт-Петербург , Роспотребнадзор , сальмонеллез , ТК «Народный»
Главное
Кадыров призвал перестать «глазеть на труп Ленина» Политика
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге из ТК «Народный» госпитализировали 31 человека Общество
В Якутии начали проверку после отравления воспитанников футбольной школы Общество
В Щелково от отравления сероводородом в колодце погибли два человека Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку