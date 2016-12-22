СК завел дело после гибели мужчины от ожогов в отделе полиции в Москве

Следственный комитет расследует уголовное дело после гибели от ожогов мужчины в московском отделении полиции. Об этом РБК рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

«Материалы дела в СК», — сказали в пресс-службе МВД. Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о происшествии 2016 года. Представители Следственного комитета и управления СКР по Москве не ответили на звонки РБК.

Телеканал Life​ уточняет, что инцидент произошел в ОМВД Пресненского района Москвы в апреле 2016 года. Жертвой случившегося стал задержанный за мелкое правонарушение мужчина. Его оставили в спецприемнике, а ночью загорелся матрац, на котором он спал. Мужчина получил сильные ожоги и умер в Боткинской больнице.

Сначала, указывает Life, на сотрудников завели дело за халатность, однако после изучения видеозаписей с камер наблюдения пришли к выводу, что матрац задержанного был подожжен целенаправленно посторонним лицом «с применением средства розжига». Дело было заведено спустя более чем год, 26 октября, однако об этом стало известно только сейчас.